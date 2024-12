Warum auf der AVV-Linie 410 Fahrten eingespart werden

Jürgen Herb, selbst Busfahrer, konnte es kaum glauben: Ausgerechnet auf der Linie 410 sollen zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember eine Reihe von Fahrten eingespart werden. Wie der Augsburger Tarif- und Verkehrsverbund vor wenigen Tagen mitgeteilt hat, sind davon unter anderem die Abfahrten montags bis freitags ab „Meitingen, Bahnhof“ um 20.22 Uhr sowie die Freitagsfahrt ab „Meitingen, Bahnhof“ um 23.20 Uhr in Richtung Thierhaupten und weiter nach Baar und Reicherstein im Landkreis Aichach-Friedberg betroffen sowie sämtliche Samstagsfahrten auf der Linie. Und das, obwohl genau an diesen Tagen regelmäßig zahlreiche Fahrgäste unterwegs sind, sagt Jürgen Herb.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Aichach-Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis