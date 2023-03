Meitingen, Thierhaupten

Wie lange dauert der Baustellenstau bei Meitingen noch?

Plus Die Bauarbeiten an der neuen Lärmschutzwand in Waltershofen liegen im Zeitplan. Aber: Autofahrende brauchen zwischen Meitingen und Thierhaupten Geduld.

Von Nicola Jäckel

Autofahrer und Autofahrerinnen, die die Staatsstraße 2045 zwischen Meitingen und Thierhaupten benutzen, warten seit Anfang Februar häufig länger. Der Grund: Für die Arbeiten an der etwa 200 Meter lange Lärmschutzwand bei Waltershofen musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Doch es gibt gute Nachrichten.

