Todesdrohung und Schläge ins Gesicht: Geldstrafe für Autofahrer

Plus Ein Mann steht wegen Körperverletzung und Bedrohung vor Gericht. Weil es ihm auf der Bundesstraße nicht schnell genug ging, rastete er völlig aus.

Die Frage nach Schuld oder Unschuld stellt sich in der Verhandlung vor dem Augsburger Amtsgericht nicht. "Mein Mandant gesteht die Tat", erklärt der Rechtsanwalt des Angeklagten. Es geht um Beleidigung, Bedrohung und Gewalt im Straßenverkehr. Doch welche Gründe führten dazu, dass der Täter vor knapp einem Jahr so ausrastete?

Rückblick: Im März 2023 war der Beschuldigte in seinem BMW auf der B2 in Richtung Norden unterwegs. Im Abschnitt Biberbach fuhr er laut Anklage für etwa 30 bis 60 Sekunden sehr dicht auf den Wagen des Autofahrers vor ihm auf und versuchte, diesen mit einer Lichthupe zu einem Spurwechsel oder zum schneller Fahren zu bewegen.