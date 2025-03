Trauer um den Ehrenvorstand des Obst- und Gartenbauvereins

Im Alter von 84 Jahren ist kürzlich Hermann Dirr gestorben. Der Meitinger war 55 Jahre lang Mitglied im Obst- und Gartenbauverein. Von 1988 bis 2020 als erster Vorsitzender, zuvor acht Jahre als zweiter Vorsitzender. Später wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zudem war er 15 Jahre Schriftführer im Kreisverband Augsburg-Land für Gartenbau- und Landespflege. Im Meitinger Pfarrgemeinderat war der Verstorbene viele Jahre als Pfarrgemeinderatsvorsitzender ehrenamtlich tätig und unterstützte die Pfarrgemeinde auch bei zahlreichen Gottesdiensten in der St. Wolfgangskirche. Viel Freude bereitete Hermann die die Mitgliedschaft beim Meitinger Sportkegelverein. Um den Verstorbenen trauern seine Gattin Brigitte, Tochter Ulrike und Sohn Stefan mit ihren Familien sowie Bruder Adolf.

Der Trauergottesdienst für Hermann Dirr findet am Donnerstag, 13. März, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Wolfgang in Meitingen statt. Anschließend die Beisetzung auf dem Meitinger Friedhof. (Peter Heider)