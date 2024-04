Turnschuhe schnüren und los geht es: In zehn Wochen wieder fit werden

Beim Lauf- und Walkingtreff in Meitingen gibt es mehrere Gruppen mit verschiedenem Tempo. Ein gemeinsames Ziel verbindet alle.

Runter vom Sofa und in Bewegung kommen. Diesen Vorsatz haben im Frühling viele Menschen. In Meitingen gibt es das Angebot, gemeinsam zu sporteln. Die Leichtathletik-Abteilung des TSV Meitingen startet einen Lauf- und Walkingtreff, um wieder fit zu werden. Die Aktion "Lauf10!" findet in Meitingen zum dritten Mal statt.

Organisatorin Ingrid Blümel ist gespannt, wer in diesem Jahr mitmacht. Bisher waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bunt gemischt. Da war eine junge Mama dabei, die nach der Schwangerschaft wieder in die Gänge kommen wollte und ein 86-jähriger Mann, der das Nordic Walking ausprobieren wollte. Anekdote am Rande: Nach zwei Wochen war dem Senior das Walken zu langweilig und er fing an zu joggen. Worum geht es bei dem Treffen? "Wichtig ist, sich täglich zu bewegen und wenn es nur der Gang zum Bäcker ist", erklärt Blümel. Bewegung solle zur Selbstverständlichkeit werden. Zweimal in der Woche werde in der Gruppe und unter Anleitung Sport gemacht. Blümel ist überzeugt, dass dies nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele guttut.

Zur Aktion gehören auch zwei Besuche am Meitinger Fitness-Parcours. Foto: Ingrid Blümel

Lauf10! in Meitingen: Auf der Waage zeigen sich fast immer Erfolge

Hauptzielgruppe des Lauftreffs sind Menschen, die bisher wenig sportlich waren, oder Wiedereinsteiger. Ingrid Blümel hat festgestellt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesundheitlich von der Aktion profitieren. Übergewichtige, Bluthochdruck-Patienten oder Diabetiker könnten oftmals ihre Medikamentendosis reduzieren. Auch auf der Waage gibt es Erfolge zu sehen. Blümel: "Beim Gewichtsverlust geht immer was."

Los geht es am Dienstag, 30. April. Ziel der Aktion ist, in zehn Wochen so fit zu werden, um zehn Kilometer walken oder laufen zu können. Dabei wird mit Trainingsplänen von Prof. Martin Halle, Leiter der Sportmedizin und Prävention an der TU München trainiert. Für Neulinge wird ein dreitägiger Nordic-Walking-Grundkurs angeboten. Die Trainingsgruppen werden so eingeteilt, dass niemand über- oder unterfordert wird. Alle machen sich gemeinsam warm und sind auf der gleichen Strecke unterwegs. Wem es zu schnell wird, der kann sich nach hinten zur folgenden Gruppe zurückfallen lassen. Insgesamt kümmern sich fünf Übungsleiterinnen um die Teilnehmer. Am Ende kommen alle noch einmal am Sportgelände zusammen, um den Rumpf zu kräftigen. Blümel: "Das hilft gegen Verletzungsgefahr." Zweimal geht es zum Fitness-Parcours zwischen Meitingen und Herbertshofen.

Eine Vereinsmitgliedschaft beim TSV Meitingen ist für die Teilnahme nicht nötig

Auch Teilnehmer des vergangenen Jahres sind wieder willkommen. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Die Gruppe trifft sich immer am Dienstagabend und am späten Freitagnachmittag am TSV-Vereinsgelände in den Lechauen. Weitere Infos und Anmeldung unter leichtathletik@tsv-meitingen.de oder unter Telefon 08271/426436.

Nach dem zehnwöchigen Programm war im letzten Jahr für einige Männer und Frauen nicht Schluss: Es hat sich eine Laufgruppe gebildet, die sich bis heute zweimal die Woche trifft, um am Lech zu joggen. "In der Gruppe macht es einfach mehr Spaß", betont Blümel.