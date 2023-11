Umfrage zeigt: Jugendliche leben gern in Meitingen

Das Freibad Sunsplash ist besonders beliebt. Viele gehen gerne ins Jugendzentrum, andere kennen es noch gar nicht.

Viele Wünsche der Meitinger Jugendlichen für ihre Gemeinde überraschen kaum. „Einen McDonalds, eine Gaming-Halle, eine Kletterwand“ sind Klassiker, die auch wieder bei der Jugendumfrage 2023 genannt wurden. Die wurde jetzt auf der Sitzung des Marktgemeinderats vorgestellt. Längst nicht alles, was die Befragten im Alter zwischen zwölf und 18 sich da wünschten, liegt in der Zuständigkeit des Marktes. Bürgermeister Michael Higl und seine Räte durften sich aber bestätigt sehen, dass das vor einiger Zeit auf den Weg gebrachte örtliche Jugendzentrum (Juze) gut angenommen und positiv bewertet wurde.

Besonders bestätigt sehen dürften sich die „Juze-Chefs“ „Max“ (Kruchten) und „Flo“ (rian Ludl), wie aus Bemerkungen auf den Fragebögen zu lesen ist. Philipp Schmid aus dem Meitinger Bürgermeisteramt präsentierte die Ergebnisse der Umfrage, die im Zusammenhang mit der U18-Landtaswahl im September durchgeführt worden war. Mit 141 von insgesamt möglichen 713 Teilnehmern waren es heuer etwas weniger als vor zwei Jahren, als diese Zahl bei 202 lag. Zentrales Ergebnis für die Meitinger Gemeindeoberen: Um die 70 Prozent der befragten Jugendlichen leben gerne oder sehr gerne in Meitingen, nur 13 Prozent nicht.

Die Dirtbike-Strecke ist nicht mehr ganz so beliebt

Auch bei der Frage nach den meist genutzten und beliebtesten Freizeitangeboten ein Schulterklopfen für die Gemeinde: Auf Platz eins steht das örtliche Freibad „Sunsplash“ (aber: „künftig wieder längere Öffnungszeiten“) vor dem Angebot der Sportvereine und dem Jugendzentrum, die exakt gleichauf liegen. Etwas abgerutscht im Ansehen der jungen Leute ist die sogenannte Dirtbike-Strecke, auf der sich mit Mountainbikes und ähnlichen Fahrzeugen Abenteuer erleben lassen und die 2021 noch deutlich gefragter war.

Florian Ludl (links) und Max Kruchten (Mitte) sind für das Angebot einer offenen Jugend- und Jugendzentrumsarbeit in Meitingen zuständig. Mit im Bild Bürgermeister Michael Higl. Foto: Steffi Brand (Archivbild)

Schön für den Gemeinderat und die Verantwortlichen: Die Akzeptanz, auf die das örtliche Jugendzentrum stößt. Und zwar nicht nur bei den „Kids“ aus dem Kernort Meitingen, sondern auch aus den umliegenden Ortsteilen. Zwar gab es, so Philipp Schmid, auch Beschwerden, etwa dass einer der Räume „ranzig“ sei oder dass zu viele Jugendliche anwesend gewesen wären. Insgesamt dürften sich die Markträte im Konzept eines Jugendzentrums für Meitingen bestätigt sehen.

Das Jugendzentrum hat immer noch keine eigenen Räume

Wie berichtet, gibt es für ein Meitinger Juze (noch) keine eigenen Räume oder Gebäude, sondern es werden momentan Örtlichkeiten beispielsweise der beiden Meitinger Pfarrgemeinden mitbenutzt. Philipp Schmid berichtete, dass immerhin rund 30 Prozent der Befragten geäußert hätten, noch gar nichts von dem Angebot des Jugendzentrums gehört zu haben. Hier wolle man im Benehmen mit den entsprechenden Schulen nachbessern. Die Nennungen bei der Jugendumfrage machten aber Mut für die Zukunft und dürften vor allem als Bestätigung für die Arbeit der beiden Hauptverantwortlichen gesehen werden, so Bürgermeister Higl.

Nicht nur beim Bürgermeister wurden die Ergebnisse der Jugendumfrage mit Wohlwollen aufgenommen, selbst wenn man in vielen Punkten, siehe McDonalds, als Gemeinde nicht zuständig sei. Sowohl Anton Büchele für die CSU/JBU-Fraktion als auch Robert Hecht für die Freien Wähler und Anton Bier für die SPD hörten die Ergebnisse gerne. Man war sich in der Einschätzung von Bürgermeister Higl einig, dass es für die jungen Menschen wichtige Anliegen in der Marktgemeinde gebe, auf die man als Kommune keinen Einfluss habe. Aber es sei gut, sich durch die Ergebnisse der Umfrage auf dem aktuellen Stand zu wissen – selbst wenn, so Büchele, zu bedauern sei, dass nicht noch mehr junge Leute die Gelegenheit genutzt hätten, ihre Meinung zu äußern.