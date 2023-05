Unbekannte heben in Meitingen Gullydeckel aus dem Boden

Ein Zeuge beobachtet, wie in Meitingen drei Gullydeckel aus der Verankerung gehoben werden. Sofort informiert er die Polizei.

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Gersthofen vermutlich gleich mehrere Unfälle verhindert. Der Mann hatte laut Polizei beobachtet, wie Unbekannte in der Nacht auf Sonntag insgesamt drei Gullydeckel in der Eichendorffstraße aus der Verankerung hoben.

Sofort informierte der Zeuge die Polizei in Gersthofen. Eine Streifenbesatzung rückte daraufhin unverzüglich aus und behob den Schaden. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1822 entgegen. (thia)