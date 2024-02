Meitingen

vor 13 Min.

Unbekannte kappen bei zwei Lichtmasten in Meitingen die Leitung

Mit einem Bolzenschneider ist jedes Kabel schnell durchtrennt. In Meitingen wurden die Stromlabel an zwei Lichtmasten gekappt.

Artikel anhören Shape

Die Polizei sucht Zeugen für einen Sabotageakt in Meitingen: Dort wurden in der Nacht auf Samstag das Stromkabel an zwei Lichtmasten gekappt.

Auf einem Parkplatz an der Donauwörther Straße in Meitingen wurden laut Polizeibericht zwei Lichtmasten außer Betrieb gesetzt. Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenes Wochenende in der Nacht auf Samstag. Der Täter zwickte an den Laternen die Stromkabel ab. Dem Besitzer entstand hierdurch ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Gersthofen bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht im Bereich Donauwörther Straße/Via Claudia etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 0821/323-1810 zu melden. (dav) Lesen Sie dazu auch Diedorf Plus Unfall auf der B 300 bei Diedorf: 70-Jährige und ihr Sohn schwer verletzt

Zusmarshausen Zusammenstoß im Zusmarshauser Innovationspark

Themen folgen