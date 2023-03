Meitingen

vor 18 Min.

Unbekannte schlägt Frau in einer Diskothek in Meitingen

Zwei Frauen sind am Sonntag in einer Diskothek bei Via Claudia in Meitingen aneinandergeraten.

Zwei Frauen sind am Sonntag in einer Diskothek bei Via Claudia in Meitingen aneinandergeraten. Dabei wurde eine 53-Jährige mehrfach von der bislang unbekannten Täterin malträtiert. Begonnen hatte die Schlägerei laut Polizei gegen 2.40 Uhr. Die Unbekannte rammte im Verlauf des Streits der 53-Jährigen plötzlich den Ellenbogen mehrfach in die Seite. Auch mit dem Knie stieß sie der Frau in den Bauch. Zudem spuckte die Unbekannte zwei weiteren Personen ins Gesicht. Nach dem Vorfall verließ die Täterin die Disco und verschwand. (thia)

