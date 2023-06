Unbekannte schlagen ein Schaufenster in Meitingen ein

Ein Auto hält vor einem Geschäft in der Donauwörther Straße in Meitingen und zwei Personen steigen aus. Mit einem Faustschlag zertrümmert einer der beiden die Scheibe.

Das Schaufenster an einem Geschäft in Meitingen ist am Donnerstagabend eingeschlagen worden. Eine Zeuge hatte beobachtet, wie gegen 22.30 Uhr ein Auto mit zwei Personen vor dem Laden in der Donauwörther Straße anhielt.

Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer stiegen daraufhin laut Polizei aus. Einer der beiden warf zunächst einen Pappbecher in Richtung Schaufenster. Anschließend holte er aus und schlug mit der Faust so fest gegen die Scheibe, dass diese zersprang. Daraufhin sprangen die beiden wieder ins Auto und flüchteten. Die Feuerwehr Meitingen schalte provisorisch das Fenster ein. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe von rund 500 Euro. (thia)