Unbekannte übergießen Auto mit Farbe

Fünf Tage hatte ein Autofahrer seinen Wagen in Meitingen abgestellt. Bei seiner Rückkehr erwartete ihn eine schlechte Überraschung.

Schlimme Überraschung für einen Autofahrer in Meitingen: Er hatte sein Fahrzeug in der Zeit vom 13. bis 18. August in der Rosenstraße geparkt. Als er zu seinem Wagen zurückkam, stellte er fest, dass den Nissan Unbekannte mit Farbe übergossen hat. Laut Polizei ist das Entfernen der Farbe mit hohem Kosten- und Zeitaufwand verbunden, eine Schadenssumme könne aber noch nicht mitgeteilt werden. (jah)

Lesen Sie dazu auch