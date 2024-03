Unbekannter klaut Musikbox aus Gartenlaube

Ein unbekannter Täter bricht in Meitingen in eine Gartenlaube ein. Dabei klaut er unter anderem eine Musikbox.

Ein Unbekannter hat zwischen Montag und Mittwoch eine Musikbox und weitere Kleinigkeiten in Meitingen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich die Gegenstände in einer unversperrten Gartenlaube in der Donauwörther Straße. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 800 Euro. (jlü)