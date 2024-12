In der Nacht auf Mittwoch ist in Meitingen Werkzeug gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach brach ein Unbekannter eine Alubox auf, die auf einem Pritschenwagen einer Firma an der Ratiborger Straße stand. Das Werkzeug ist laut Polizei mindestens 1000 Euro wert. (kinp)

