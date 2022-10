Meitingen

Unbekannter kracht in Meitingen einem Mercedes in die Fahrertür

Ein weißer Mercedes ist am Dienstag in Meitingen von einem Unbekannten beschädigt worden.

Ein weißer Mercedes steht an der Hauptstraße in Meitingen. Als die Fahrerin zurückkommt, ist die Fahrertür so verbeult, dass sie sich nicht mehr öffnen lässt.

Ein weißer Mercedes ist am Dienstag in Meitingen von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Wagen stand zwischen 19.45 und 21.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Hauptstraße nördlich der Schlossstraße. Der unbekannte Autofahrer stieß in dieser Zeit so heftig gegen die Fahrertür, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, suchte er das Weite. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

