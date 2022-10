Unbekannter schlägt Autoscheibe ein und stiehlt Laptop

Aus einem in einer Einfahrt geparkten Auto stahl ein Unbekannter in Meitingen einen Laptop. Zugriff verschaffte er sich durch Gewalt.

In Meitingen hat ein Unbekannter einen Laptop aus einem Auto gestohlen. In der Nacht vom vergangenen Dienstag auf Mittwoch stand das Auto in der Einfahrt des Hausbesitzers in der Römerstraße geparkt. Während der Nacht verschaffte sich der Dieb Zugriff zum Auto, indem er die Fensterscheibe der Beifahrertür einschlug, meldet die Gersthofer Polizei. Anschließend stahl er Laptop samt Tasche, die im Fußraum des Wagens lagen.

Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro

Der Schaden durch den Computer-Dieb beläuft sich insgesamt auf 500 Euro. 300 davon sind der Diebstahlschaden für den geklauten Laptop, etwa 200 Euro der Sachschaden für die zerstörte Fensterscheibe. (mom)