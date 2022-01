Unbekannter schüttet Farbe auf Glasfassade in Meitingen

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Unbekannter laut Polizei weiße Farbe auf die Glasfassade eines Gebäudes in Meitingen geschüttet. Nun wird ermittelt.

Weiße Farbe hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf die Glasfassade eines Gebäudes in Meitingen geschüttet, teilt die Polizei mit. Das Gebäude steht in der Meitinger St-Johannes-Straße. Zudem schüttete der Täter diese Dispersionsfarbe südlich des Gebäudes, welches einer kirchlichen Einrichtung gehört, auf die St.-Johannes-Straße.

Farbe verschüttet: Polizei Gersthofen sucht Zeugen

Die Kosten für die Reinigungsarbeiten sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Gersthofen ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)