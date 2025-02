Unbekannter stiehlt EC-Karte und hebt Geld ab

In Meitingen ist die EC-Karte einer 80-Jährigen gestohlen worden. Laut Polizei beobachtete der Dieb vermutlich, wie die Dame am Samstag in einer Bankfiliale an der Römerstraße Geld abhob. Der Mann deutete dabei an, dass die 80-Jährige einen Fünfeuroschein im Auswurf vergessen habe. Damit verunsicherte er die 80-Jährige so, dass sie erneut Geld abhob. Das nutzte der Dieb offenbar, um zu beobachten, wie die 80-Jährige ihre PIN eingab. Kurze Zeit später war die EC-Karte der 80-Jährigen verschwunden - und ein Bargeldbetrag im vierstelligen Bereich von ihrem Konto abgehoben. (kinp)

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis