Unbekannter versucht in den Kindergarten in Meitingen einzubrechen

Die Polizei berichtet von einem versuchten Einbruch an einem Kindergarten in Meitingen. Dort soll ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitag- und Sonntagvormittag versucht haben, eine Türe des Gebäudes in der Lechaustraße aufzuhebeln. Dafür soll er eine Spitzhacke verwendet haben, berichtet die Polizei. Doch der Einbrecher scheiterte offenbar an der massiven Türe und zog unverrichteter Dinge davon. Er hinterließ laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (kinp)

