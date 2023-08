Unbekannter zündet in Meitingen Fahrrad an

In der Nähe des Bahnhofs steht ein Rad in Flammen.

Böse Überraschung für den Besitzer eines Fahrrades in Meitingen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahl ein Unbekannter das Rad, welches vermutlich am Fahrradständer am Bahnhofsvorplatz abgestellt war. Der Dieb schaffte es durch die neue Bahnunterführung auf die westliche Seite des Bahnhofes. Dort zündete er beide Reifen an und verschwand. Der Brand erlosch von allein. Den Schaden beziffert die Polizei mir rund 200 Euro. (AZ)