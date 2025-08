Ein Eigentor zieht dem Spitzenreiter den Stecker

Der Aufsteiger TSV Zusmarshausen bleibt in der Bezirksliga Nord weiterhin ungeschlagen. Die Drechsler-Truppe feierte einen 4:2-Sieg im Nachbarschaftsderby gegen den TSV Dinkelscherben. In einem weiteren Landkreisderby musste der bisherige Tabellenführer TSV Gersthofen beim TSV Meitingen die erste Saisonniederlage hinnehmen, die mit 0:3 sehr deutlich ausfiel. Als einzige Mannschaft ohne Punktgewinn steht der FC Horgau nach dem dritten Spieltag nach der 0:3-Niederlage beim VfL Ecknach am Tabellenende.

