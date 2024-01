Unfall im Kreisverkehr in Meitingen

Ein Autofahrer übersieht beim Einfahren in einen Kreisverkehr in Meitingen den Wagen eines anderen und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 6 Uhr im Kreisverkehr an der Ratiborer Straße in Meitingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto in den Kreisverkehr, übersah dabei aber offenbar den Wagen eines 43-Jährigen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 5500 Euro geschätzt. (kinp)