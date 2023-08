Vandalismus in der Meitinger Bahnunterführung

Kaum eingeweiht, ist die neue Unterführung in Meitingen auch schon beschädigt worden. Unbekannte haben hier ein Folienbild von der Wand gerissen.

Erst vor wenigen Tagen wurde die neue barrierefreie Unterführung am Meitinger Bahnhof feierlich eingeweiht. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte hier nun schon den ersten Schaden verursacht. Sie rissen ein gedrucktes Folienbild von einer Innenwand des Tunnels, wobei das Bild zerstört wurde. Es handelt es sich um eine Sonderanfertigung für die Meitinger Unterführung. Der Sachschaden dürfte sich nach Aussagen der Marktgemeinde auf etwa 1300 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei in Gersthofen unter Telefon 0821/3231810 entgegen.



Lesen Sie dazu auch