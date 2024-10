Verein Dachskinder bekommt ein eigenes Auto

Über ihr erstes eigenes Auto, einen Kleinwagen Toyota Aygo, der besonders für den Stadtverkehr geeignet ist, kann sich der Verein Dachskinder freuen. Finanziert wurde das Auto von 41 Firmen, Geschäften und Arztpraxen aus Meitingen und dem Umland. Im Anschluss an die Segnung des Fahrzeugs durch Pfarrer Gerhard Krammer, der viel Freude und unfallfreie Fahrt wünschte, stellte Vorsitzende Angela Jerabeck die Arbeit des Vereins ihren Gästen vor.

Noch immer fehlt Geld für den „Dachsbau“

Jerabeck und ihre Kollegin Angelika Brunner hatten in ihrer Tätigkeit als Kinderkrankenschwestern in der ambulanten Kinderkrankenpflege im Raum Augsburg schon viele Jahre lang Familien mit Kindern mit Behinderungen und schweren Erkrankungen begleitet. 2014 gründeten sie einen Elternstammtisch für Familien, die 24 Stunden am Tag außergewöhnliches für ihre Kinder leisten, 2017 den Verein Dachskinder. Seit einigen Jahren bemüht sich der Verein um ein eigenes Haus „Dachsbau“ zur Pflege der erkrankten Kinder und Jugendlichen. „Die Realisierung des Hauses Dachsbau wäre eine große Erleichterung für die Eltern, um deren dauerhafte hohe Belastung meistern zu können, doch scheitert das Projekt noch immer an der Finanzierung“, bedauert Jerabeck. Derzeit werden 20 Familien von 22 Mitarbeitenden entlastet. Der Verein Dachskinder ist bei seiner Entlastungspflege weiterhin auf Spenden angewiesen, es wird nur ein Teil der Kosten für die mit Mehrfachbehinderung oder schwer erkrankten Kinder über die Pflegekassen und den Bezirk finanziert.

Weite Anfahrtswege zu den kleinen Patienten

„Bisher sind alle Krankenschwestern mit ihren privaten Autos gefahren“, erklärte Vorsitzende Jerabeck nach der Segnung des Fahrzeugs. „Ab jetzt bringt das neue Auto eine wesentliche und große Erleichterung.“ Denn mit dem Auto könnten die Mitarbeiterinnen des Vereins ab sofort zu ihren kleinen Patientinnen und Patienten fahren. Dabei legen sie teilweise große Strecken zurück. Der Anfahrtsweg reicht von Zusmarshausen, Augsburg Stadt und Land bis nach Merching. Die Finanzierung des Autos läuft über das Vermieten von Werbeflächen am Fahrzeug.