Viel Applaus beim böhmischen Konzertabend

In der Gemeindehalle zogen die Meitinger SGL-Kapelle, ihre Jugendkapelle und die Partnerkapelle aus Kärnten alle Register ihres Könnens.

Die Besucherschlange vor der Gemeindehalle nahm kein Ende, über 250 Freunde von Blasmusik wollten sich den Böhmischen Konzertabend, zu dem die Meitinger SGL-Kapelle und deren Jugendkapelle eingeladen hatte, nicht entgehen lassen. Dazu hatten die SGL-Musiker auch ihre Partnerkapelle, den Musikverein Reißkofel-Reisach aus Reisach im österreichischen Kärnten an den Lech eingeladen.

Nach der Begrüßung des 1. Vorsitzenden der Meitinger Musiker Ulrich Riemensperger eröffnete die SGL-Jugendkapelle den Abend. Unter der Leitung von Birgit Thanner brachten sie dem Publikum die drei Stücke „Jubiläumsklänge“, „Rosengarten“ und die „Kuschel-Polka“ zu Gehör. Die Partnerkapelle aus Reisach, die mit 32 Musikern angereist war, eroberte nach der Jugendkapelle mit zehn Darbietungen, darunter „Mein Leben ist die Blasmusik“, „Daheim in Böhmen„, dem „Kärtner Freiheits-Marsch“ oder mit dem „Fliegermarsch“, „Gablonzer Perlen unter der Leitung von Kapellmeister Otto Drießler die Herzen des Publikums. Bereichert wurde dieser Programmteil mit Anekdoten und Informationen aus Kärnten, die Erich Wegscheider erzählte. Unter der Leitung von Birgit Thanner eröffnete eine böhmische Besetzung der SGL-Kapelle den letzten Programmteil, der von Melanie Fuchs und Moritz Nowak unterhaltsam moderiert wurde. Bei Blasmusikstücken wie „Kometenflug“, der „Amsel-Polka“, Egerländer Dorfschwalben“ oder „Böhmisch klingt es am schönsten“, wurden die Zuhörer in frühere Zeiten entführt.

Höhepunkt des Abends waren jedoch die von den Reisacher und Meitinger Musikanten gemeinsamen Zugaben. Unter dem Applaus des Publikums wurden die Gäste mit „Wir Musikanten“ und „Mein Heimatland“, und dem Musikantengruß „Instrumente hoch“ verabschiedet. (peh)