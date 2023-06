Viel Lob, aber keine Vorschusslorbeeren für die neue Schulleiterin

Judith Lindsay wird offiziell in ihr Amt als Leiterin der Realschule Meitingen eingeführt. Dabei holt sie die eigene Vergangenheit ein.

Hätte sie gleich zu Beginn mehr gelobt werden können, als es ihre Stellvertreterin, Realschulkonrektorin Helena Rigatos, bei der offiziellen Amtseinführung der neuen Schulleiterin der Realschule Meitingen, Judith Lindsay, jetzt tat? Rigatos bezeichnete Lindsay dabei vor 120 geladenen Gästen als „Philanthropin, Optimistin und Workaholic“. Sie freue sich sehr auf „die neue Ära, die visionäre Aufbruchsstimmung und die neuen Ideen“, welche die aktuelle Schulleiterin mitbringe. Und das waren nicht einmal die sprichwörtlichen Vorschusslorbeeren.

Denn für Judith Lindsay war es zum Halbjahr des Schuljahres 2022/23 nach einigen Jahren als Mitarbeiterin des Ministerialbeauftragten der Realschulen Schwaben eine Rückkehr an ihre ehemalige Schule, die Dr.-Max-.Josef-Metzger-Realschule. Daran erinnert sich freilich auch noch der Meitinger Bürgermeister, Michael Higl. Er überbrachte, auch als stellvertretender Landrat, herzlichen Glückwünsche des Landrats und bedankte sich für den Mut, sich dieser Aufgabe zu stellen. „Ein Meitinger Kindl“, freute sich der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring zu Beginn seines Grußworts. Judith Lindsay sei eine äußerst engagierte Schulleiterin mit einem „großen Herz für die Kinder“. Gerne erinnere er sich an seinen Schulbesuch mit Kultusminister Michael Piazolo vor vier Wochen, bei dem die Schule in herausragender Weise ihre Exzellenz unter Beweis stellen konnte.

Auch die Schülersprecherin spricht von einem „Glücksgriff“

Weitere Glückwünsche kamen unter anderem vom Elternbeirat, vom Personalrat sowie von Ministerialbeauftragten Bernhard Buchhorn und auch Schülersprecherin Finja Sturm sprach von einem „Glücksgriff für die Realschule“. Und dann holte Judith Lindsay gleich ein Stück ihrer Vergangenheit ein: 2015 hatte sie an der Realschule Meitingen das Programm Erasmus+ begonnen, inzwischen wurde ein aktuelles Projekt aus dem Programm als eines der besten deutschlandweit ausgezeichnet.

Judith Lindsay selbst eröffnete ihre Rede mit einem Zitat von Eleonora Duse: „Ohne Frauen geht es nicht. Das hat sogar Gott einsehen müssen.“ Großer Dank gebühre ihrer Stellvertreterin Helena Rigatos, die für die Leitung der Realschule in der Interimszeit verantwortlich zeichnete. Sie bedankte sich für die geleistete Arbeit beim gesamten Schulleitungsteam. Eine zukunftsfähige Schule benötige eine gute Gemeinschaft, gute Netzwerke, Mut und Bereitschaft zur Veränderung und gute Strategien. Ihr Ziel sei es, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, die Zukunft selbst zu gestalten. „Ich verspreche, mein Bestes zu geben“, so Judith Lindsay. Sie freue sich auf ein „buntes Miteinander“.

Ein abwechslungsreiches musikalisches Programm unter der Leitung von Lehrerin Michaela Zach rundete die Amtseinführung ab. (AZ)

