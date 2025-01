Viele Chancen trotz Handicap

Die FamilienAuszeit in Meitingen wurde gegründet, um Familien, deren Kind ein Handicap hat, ein paar unbeschwerte Stunden zu ermöglichen und sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Nun hat der Verein, den Heike Rabas 2024 gegründet hat, etwas Neues vor: eine Orientierungsmesse. Zahlreiche Einrichtungen werden in Meitingen zeigen, welche Chancen beeinträchtigte Kinder und Jugendliche in ihrem Leben, auch beruflich, haben. Auch für Geschwisterkinder ist wie immer etwas geboten.

Die Messe findet statt am Sonntag, 2. Februar, von 14 bis 17 Uhr in den Dominikus-Ringeisen-Werkstätten (DRW) in Meitingen. Mit dabei sind die CAB Caritas, das BRK, die Lebenshilfe Augsburg, der Integrationsfachdienst Augsburg/Donauwörth, das KFJ Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum, die Akademie EinsMehr, das Dominikus-Ringeisen-Werk, das Montessori-Kinderhaus Meitingen, die Gemeinde Meitingen, das Hessing Förderzentrum für Kinder und Jugendliche, das Fritz-Felsenstein-Haus für Körperbehinderte, der Kreisjugendring und mehrere Ausbildungsbetriebe.

Das gehört auch zum Programm der Orientierungsmesse in Meitingen

Im Rahmen der Veranstaltung wird im Austausch-Café Kaffee und Kuchen angeboten. Für Kinder finden Aktionen an den Ständen statt, und der Geschwisterspieletreff ist ebenfalls im Programm. An einer Infowand mit Flyern, einem Spiele- und Büchertisch mit Fach- und Kinderbüchern kann man sich über Inklusion informieren.

Anmeldungen werden bis Samstag, 25. Januar angenommen, aber auch ohne Anmeldung ist nach Aussage des Veranstalters die Teilnahme an der Messe möglich. Die Veranstaltung ist kostenfrei. (peh)