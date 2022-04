In Meitingen gibt es an vier Tagen Straßenmusik zu hören

Erika Beers Idee für Musik für den Frieden stieß auf große Resonanz. Schon am Marktsonntag treten mitten in Meitingen die ersten Gruppen auf.

Der Plan steht. Die Plakate hängen. Binnen kürzester Zeit hat Erika Beer vier Tage voller Straßenmusik in Meitingen organisiert und ist begeistert: „Ich bin überwältigt, wie viele nette Menschen sich auf meinen Aufruf gemeldet haben.“ Das Plakat, das Erika Beer selbst gestaltet hat, zeigt ein abwechslungsreiches Potpourri an Musikern, die einzeln, zu zweit oder in Gruppen jeweils eine halbe Stunde lang spielen oder singen wollen. „Ich werde an allen vier Tagen mit meiner Spendendose vor Ort sein“, erklärt Erika Beer, die ursprünglich „nur“ eine Ausstellung im Infoturm geplant hat, diese dann um die musikalische Komponente erweitern wollte und hierfür nach Mitstreitern gesucht hatte. Während die Zuhörer die Musik genießen, möchte Erika Beer Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine sammeln.

Am Marktsonntag sind die ersten Konzerte in Meitingen

Neben den Kunstwerken, die bereits im Infoturm zu sehen sind, sowie „Wortwerken“, die beim Lesen den Weg zum inneren Frieden weisen sollen, gibt es nun an insgesamt vier Tagen in Meitingens Mitte Musik . Am Marktsonntag, 3. April, starten „generations“ bereits um 11 Uhr Vormittag. Nachmittags werden „cook and friends“ (um 14 Uhr), „2Xsang“ (um 15 Uhr), „Afrobeat“ (um 16 Uhr) und „the Village Boyz“ (um 17 Uhr) spielen. Auch für Palmsonntag, 10. April, sowie für Ostersonn- und Ostermontag, den 17. und 18. April, steht das Programm bereits fest. Diverse Plakate im Ort sowie ein Aushang im Schaukasten am Infoturm verraten, welche weiteren Musiker sich dafür engagieren, am Infoturm „Friedensmusik“ zum Besten zu geben. Ihre Stücke haben die Musiker dafür selbst ausgewählt.

Wie viele Künstler sich in Summe für das kleine Friedensmusik-Event von Erika Beer engagieren werden ist noch unklar, denn vor allem bei den Chören steht noch nicht fest, wie viele mitsingen werden. Unter den Künstlern sind bekannte Gruppen aus dem Lechtal sowie die Kirchenchöre. „Doch selbst ich kenne nicht alle Künstler“, verrät Erika Beer und verspricht: „Ich werde jeden bejubeln und bin als Publikum ganz sicher immer dabei.“

