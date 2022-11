Von Kühlenthal über Meitingen bis zum Nürnberger Christkindlmarkt

Die große Ausstellung im Rathaus, die nach der Pandemiepause wieder stattfinden konnte, hilft Menschen in Not.

Zum 35. Mal luden die Meitinger Hobbyfreunde zu ihrer Ausstellung ins Meitinger Rathaus ein. Etwa 800 kunst- und liebevoll gestaltete handgearbeiteten Exponate präsentierten die Hobbykünstler an zwei Tagen der Öffentlichkeit.

Die jüngste Ausstellerin war die zwölfjährige Elaine aus Kühlenthal, die aus Holz gearbeitete Türsteher mitgebracht hatte. Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Instrumentalduo Erika Beer und Doris Asam (Harfe und Flöte) mit irischen Weisen und dem Lied "Waiting for Spring" ehe die Vorsitzende der Hobbyfreunde, Anne Herbst, ihre Grußworte an die Besucher richtete.

Die Ausstellung solle nicht nur ein Aushängeschild für den Verein sein, sondern den Menschen Optimismus für die Zukunft vermitteln, so Herbst. Zu den Ausstellungsstücken gehörten unter anderem Malereien, Häkel-, Strick- und Bastelarbeiten.

Im Eingangsbereich des Rathauses konnten Exponate sowie weitere Arbeiten für einen guten Zweck erworben werden. Der Erlös kommt dem Marienheim in Baschenegg und der Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks zugute. Für diese hat der in Kühlenthal beheimatete Hobbykünstler Robert Eber hochwertige Holzsterne zum Verkauf hergestellt. Diese werden auf dem weltbekannten Christkindlmarkt in Nürnberg zum Kauf angeboten.

