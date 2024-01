Meitingen

Von Meitingens bedeutendstem Bürger lernen

Plus Meitingens Bürgermeister Michael Higl will den Menschen beim Neujahrsempfang bei allen Sorgen etwas Positives auf den Weg geben. Es ist überraschend viel.

Von Steffi Brand

Meitingens Bürgermeister Michael Higl wollte am Sonntagabend diejenigen, die zum Neujahrsempfang in den Bürgersaal gekommen sind, herausholen aus dem Gefühlspool an Sorgen und Missmut sowie aus dem „Krisenmodus“, der auch noch zum Wort des Jahres 2023 gewählt worden war. Gefühlt sei eben diese Stimmung so übermächtig gewesen, dass es dem Rathauschef selbst zunächst schwergefallen sei, etwas Positives zum neuen Jahr zu verkünden, gab er direkt zu Beginn seiner Rede zu. Doch nach einiger Zeit füllte er sich doch – der Stichwortzettel mit positiven Dingen, der – so Higl lachend – zehn Seiten umfasste und den er den über 250 Besucherinnen und Besuchern des Neujahrsempfangs so nicht zumuten wollte – „um die Veranstaltung nicht bis spät in die Nacht hin andauern zu lassen“.

Wer war der bedeutendste Meitinger Bürger?

Um den Bogen zu schlagen zum Thema des Abends – „Das Krumme nicht krumm sein lassen“. Dr. Max Josef Metzger und die Zeitenwende – warf Higl die Frage in den Raum, was wohl der „bedeutendste Meitinger Bürger“ zur Welt im aktuellen Krisenmodus gesagt hätte. Und schon gab es Positives zu vermelden: Im Mai feiere Meitingen 50-jährige Partnerschaft mit der französischen Stadt Pouzauges – in der Vergangenheit waren Deutschland und Frankreich noch Feinde. Im Juni finde die Wahl des Europaparlaments statt – während in der Vergangenheit Menschen noch darum kämpfen mussten, wählen zu dürfen, werde nun damit geworben, dass jede Stimme zähle. Auch dass aus dem ersten Kindergarten, den Metzger im Haus Sonnengarten gründete, und aus dem bis heute 13 Kinderbetreuungseinrichtungen mit insgesamt 1000 Kindern wurden; dass es im Markt Meitingen eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung und mehrere Wohngruppen gibt sowie ein weiteres Wohnheim im Entstehen ist - sind nur einige weitere Punkte, die im Sinne Metzgers gewesen wären, so Higl.

