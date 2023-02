Vorfahrtsfehler in Meitingen verursachen erheblichen Sachschaden

In Meitingen nimmt eine Autofahrerin einer 86-Jährigen die Vorfahrt, und in Langenreichen wird ein 44-Jähriger ebenfalls nach einem Vorfahrtsfehler verletzt.

Erheblichen Sachschaden hat es bei zwei Unfällen in Meitingen gegeben. Beide Male waren Vorfahrtsfehler der Grund für die Zusammenstöße.

Am Mittwoch bog gegen 15 Uhr eine 56-jährige Autofahrerin von der Schloßstraße nach links in die Hauptstraße ein. Dabei nahm sie laut Polizei einer 86-Jährigen, die ortseinwärts unterwegs war, die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beträgt rund 13.000 Euro. Ähnliches passierte am Donnerstag in Langenreichen. Dort wollte gegen 4.25 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer die Kreuzung Wertinger Straße/Pfarreistraße überqueren und nahm einem 44-Jährigen die Vorfahrt. Dieser wurde beim Zusammenstoß verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden belauft sich auf mehrere Tausend Euro. (thia)