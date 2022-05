Meitingen

11:45 Uhr

Vortrag: Wie Medien Kinder süchtig machen

Plus Hängt Ihr Kind ständig am Gerät? Das ist nach Corona kein Einzelfall. Eine Expertin erklärt, ab wann der Medienkonsum ungesund wird und was Eltern dagegen tun müssen.

Von Steffi Brand

Morgens um 8 Uhr ging bei Karolina der Laptop an. Homeschooling war angesagt. Nachmittags saß sie vor ihrem PC, um Schularbeiten zu erledigen und um Kontakt mit Freundinnen zu halten. Doch viel zu ratschen hatten die Mädels während der letzten zwei Jahre nicht – es passierte einfach wenig, worüber sie sich hätten austauschen können.

