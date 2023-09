Einbrecher erbeuten im Baumarkt Werkzeug und Kleidung

In der Nacht aus Donnerstag wurde in einen Baumarkt im Ortsteil Waltershofen eingebrochen. Auch der Sachschaden ist beträchtlich.

In der Nacht von auf Donnerstag wurde in einen Baumarkt in Waltershofen eingebrochen. Laut Polizei schraubten die Täter ein Zaunfeld ab, um so auf das Gelände an der Thierhauptener Straße zu kommen. Über ein Fenster, welches sie aufhebelten, gelangten sie in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie hochwertiges Werkzeug und Arbeitskleidung. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Der Diebstahlschaden wird derzeit noch ermittelt. (AZ)

