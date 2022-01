Unbekannter fährt in Waltershofen gegen einen Metallzaun und flüchtet

Der Besitzer entdeckt an seinem Grundstück den Schaden in Höhe von 2500 Euro. Die Polizei findet Lacksplitter vom Fahrzeug des Verursachers - und sucht Zeugen.

Ein Unbekannter war am Sonntag in Waltershofen gegen einen Metallzaun gefahren und geflüchtet. Die Polizei fand entsprechende Lacksplitter.

Der Eigentümer hatte den Schaden in Höhe von rund 2500 Euro an seinem Grundstück an der Rosenstraße entdeckt. Bei der Aufnahme der Unfallflucht konnte laut Polizei roter Lack am Zaun gesichert werden. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)