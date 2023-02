Warnstreik betrifft Kindergarten Meitingen

Am Donnerstag folgen Beschäftigte des Kindergartens Meitingen einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat am Donnerstag einzelne Kindergärten im Raum Augsburg zum Warnstreik aufgerufen. In Meitingen hätten sich Beschäftigte beteiligt, sagt Aline Gottschalk von ver.di. Es sei nicht nur pädagogisches Personal, sondern auch Angestellte im Bereich Hauswirtschaft zum Streiken aufgerufen worden.

Verdi habe im Vorfeld mehrere Kindergärten wegen einer Beteiligung an einem Warnstreik befragt, berichtet Gottschalk, zuständige Gewerkschaftssekretärin für die Gemeinden. Im Raum Augsburg sei aus der Belegschaft in Mering und Meitingen Bereitschaft von Mitarbeitenden signalisiert worden.

Druck im Tarifstreit aus Meitingen und Mering

Verdi wolle mit dem ganztätigen Warnstreik den Druck in der Tarifrunde vor dem nächsten Treffen am 22. Februar erhöhen. "Bund und Kommunen haben immer noch nicht verstanden, wie die aktuelle finanzielle Lage ihrer Beschäftigten insbesondere in den unteren und mittleren Entgeltgruppen aussieht", so Gottschalk. Am Freitag gehe der Betrieb in den Kindergärten wieder normal weiter. Auch am Donnerstag seien alle Kinder betreut worden, teilt Bürgermeister Michael Higl mit. (kar)