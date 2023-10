Warum der Meitinger Meeting Point eine Überraschungskiste ist

Asylbewerbern eine Anlaufstelle geben soll der Meitinger Meeting Point. Im Evangelischen Gemeindezentrum findet er am Freitag zum dritten Mal statt.

Sich begegnen und sich austauschen: Am kommenden Freitag, 6. Oktober, findet im Evangelischen Gemeindezentrum in Meitingen von 17 bis 19 Uhr bereits zum dritten Mal der Meitinger Meeting-Point statt, der vom Meitinger Migrationsforum organisiert wird. Christiane Ritzka, die sich im Migrationsforum engagiert, berichtet von der Grundidee, Asylbewerbern eine Anlaufstelle zu bieten, und der „Überraschungskiste“, die der Meeting-Point jedes Mal aufs Neue ist.

Ins Leben gerufen wurde der Meeting-Point um Helfende und Hilfesuchende zusammenzubringen – jedoch nicht einzeln, sondern gemeinsam. Nicht mehr jeder Engagierte bietet dort einzeln seine Hilfe an, sondern die im Migrationsforum Engagierten am kommenden Freitag all jene in Empfang nehmen, die mit einem Anliegen ins Evangelische Gemeindezentrum kommen. „Wir gehen aktiv auf die Menschen zu, bieten etwas zu essen und zu trinken an und fragen nach, wie wir helfen können“, erklärt Christiane Ritzka. Wer der Einladung folgt, die in fünf Sprachen verfasst ist, kommt häufig mit einem Anliegen. Konkrete Angaben wie „brauche Wohnung“, „brauche Arbeit“ oder „Kind schlecht in der Schule“ können dann der Anknüpfungspunkt für die Engagierten im Migrationsforum sein, um zu vermitteln oder Direkthilfe anzubieten.

Kein Meitinger Amt, sondern Helferinnen und Helfer

Eine Art Laufzettel haben die Engagierten rund um Jens Tietböhl vom Meitinger Quartiersbüro, Achim Zwick von der Marktgemeinde, den dritten Bürgermeister der Gemeinde, Rudolf Helfert, Josef Gogl, der den Migrationsfilm „Meitingen Miteinander“ umgesetzt hat, sowie Familie Berger, Christiane Ritzka und andere ehrenamtlich Engagierten entworfen, um schnell und einfach Hilfe vermitteln zu können. „Wir sind Lösungsfinder im Privatbereich“, erklärt Christiane Ritzka und ergänzt: „Wir sind kein Amt, wir sind nur Helferinnen und Helfer.“

Beim Meeting-Point soll es darum gehen, Anknüpfungspunkte zu finden: „Wir verbinden, wir kommunizieren, wir schließen Freundschaft.“ Die Rahmenbedingungen – Ort, Zeit, Spielzeug für die Kinder und eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken – sind vorgegeben. Der Inhalt der Veranstaltung richtet sich nach den unterschiedlichen Anliegen der Asylbewerber.

Die Anliegen in Meitingen sind vielfältig

So könne es darum gehen, beim Ausfüllen von Anträgen zu helfen, Unterstützung für Schulkinder auszumachen oder auch darum, sich eine Lösung zu überlegen, wie ein Asylbewerber, der in seinem Heimatland Busfahrer war, im Lechtal Fuß fassen kann, ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu haben. Dementsprechend offen richtet sich auch die Einladung nicht nur an Asylbewerber, sondern auch an Interessierte, die wissen möchten, wie ein migrationsfreundliches Miteinander funktionieren kann.

Christiane Ritzka erklärt: „Mir geht es gut und man kann nicht nur nehmen, sondern muss auch mal geben.“ Und diese Hilfe kann darin bestehen, Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, willkommen zu heißen und zu signalisieren, dass sie hier Anschluss finden können. So könne eine Integration über Kontakte und Kommunikation stattfinden, verrät sie und beschreibt damit auch, wer hinter dem Helfertrupp steckt: „Menschen, die leidenschaftlich gern helfen – egal, was andere sagen.“