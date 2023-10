Warum der Meitinger Meeting-Point vielen Menschen so wichtig ist

Vielsprachiger Willkommensgruß. Der Meitinger Meeting-Point versucht alle drei Monate Menschen verschiedener Nationalitäten und Hintergründe zusammenzubringen.

Der Meitinger Meeting-Point ist vierteljährlich eine „Überraschungskiste“, denn niemand weiß, wer zum Treffen im Evangelischen Gemeindezentrum kommt und niemand weiß, welche Fragen und Problemstellungen diesmal einer Lösung bedürfen. Beim Meitinger Meeting-Point im Oktober gab es Überraschungen in Form von einer Bücherspende vom Erlinger Verlag Torsten Low und zwei großen Platten mit Gerichten aus Afghanistan, die Besucherinnen des Meeting-Points mitgebracht haben, um das Büfett des Mitgrationsforums zu ergänzen.

Der Willkommensgruß, von drittem Bürgermeister Rudolf Helfert, der von den Helferinnen und Helfern auf Afghanisch, Ukrainisch und Arabisch übersetzt werden konnte, wimmelte von fremdsprachigen Wortfetzen. Auch an den Tischen fanden mithilfe von ehemaligen Asylbewerbern Gespräche zwischen jenen statt, die vor Jahren nach Meitingen gekommen sind und jenen, die seit Kurzem im Lechtal leben. Die Asylbewerber von einst sind nicht nur Dolmetscher, sondern dienen als Beispiel dafür, wie sie miteigenem Engagement und der Unterstützung im Lechtal Fuß fassen konnten.

Ein neues Leben in Meitingen aufgebaut

Ein Mann, der Ende 2014 mit seiner Frau und seiner Tochter aus Afghanistan kam, hat sich ein neues Leben aufgebaut. Seit 2019 habe er Jahr für Jahr seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen können, bis er 2022 eine Niederlassungserlaubnis erhielt. Mittlerweile habe er eine Ausbildung abgeschlossen, einen Führerschein gemacht und arbeite im Ort. Sich beim Meeting-Point zu engagieren, sei für ihr selbstverständlich. So haben es die Asylbewerber, die nun eintreffen, leichter, verrät er und ergänzt: „Ich liebe Meitingen und die Leute hier.“ Nun möchte der mittlerweile zweifache Vater einen deutschen Pass bekommen.

Jeder, der sich zum Meitinger-Meeting Point wagt, erhält die Möglichkeit zu sprechen. Ein Russlanddeutscher präsentierte Aufnahmen seiner geschmiedeten Werke und schon entstand ein Austausch darüber, wie er diese Arbeit auch im Lechtal vermarkten könnte. Am anderen Tisch wurde darüber nachgedacht, wo ein Veranstaltungstechniker beruflich Fuß fassen könnte.

Wie viele berufliche Optionen es im Lechtal gibt, verraten Menschen mit Migrationshintergrund, die schon länger hier leben. So hat sich auch eine ukrainische Familie, die vor Jahren bereits nach Meitingen gekommen ist, beim Meeting-Point eingefunden. Erst über Umwege konnte die Familie bleiben. Der Familienvater arbeitet als Schweißer, die Mutter trägt nach einer Ausbildung und einiger Zeit in der Pflege nun die Verantwortung für an die 500 Menschen, die wie sie einst aus der Ukraine geflüchtet sind. Ihr Sohn hat eine Ausbildung im Einzelhandel absolviert und seine Freundin lernt bei einem Rechtsanwalt.

Menschen im Meitinger Meeting-Point willkommen heißen

Beispiele wie diese zeigen, wie wichtig es ist, in bestehenden Strukturen Fuß zu fassen, macht auch Achim Zwick vom Ordnungsamt der Gemeinde deutlich. Der Helferkreis setze viel daran, an den Kenntnissen und Fähigkeiten anzuknüpfen, die die Geflüchteten aus ihrer Heimat mitbringen. Mit Blick auf die vielen Kinder, die beim Meeting-Point im Evangelischen Gemeindezentrum herumspringen, Luftballons fangen und kleine Autos flitzen lassen, erklärt er, wie wichtig es sei, Menschen willkommen zu heißen, die nicht zuletzt auch deswegen beim Meeting-Point vorbeisehen.

Sie wollen ankommen. Sie wünschen sich einen Anknüpfungspunkt, bringen selbst Gekochtes oder sind aktiv, wenn es darum geht, Fahrräder beim Fahrrad-Reparatur-Treff in Meitingen wieder flottzumachen. Zwei Stunden dauert der Meitinger Meeting-Point,bei dem auffällt, wie sehr sich die Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln auf die Fremde einlassen – beispielsweise mit einer für sie in ihrer Kultur herzlichen Umarmung zwischen Mann und Frau und Kindern.