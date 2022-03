Meitingen

18:00 Uhr

Kita-Erzieherinnen berichten: Warum die Arbeit mit den Eltern zunimmt

Plus Wie schaut der Alltag von Erziehern und Erzieherinnen aus? Und worauf kommt es an in diesem Beruf? Antworten am Beispiel von Meitingen.

Von Steffi Brand

Sie haben den einfachsten Job der Welt, schließlich müssen sie tagein, tagaus nur mit Kindern spielen, ein bisschen basteln und malen. So weit das Vorurteil. Doch in Wirklichkeit sieht der Alltag von Erzieherinnen und Erziehern an Kitas ganz anders aus. Im Markt Meitingen sind aktuell 150 Beschäftigte in der Kinderbetreuung tätig.

