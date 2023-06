Meitingen

vor 34 Min.

Warum ein Meitinger mit 51 Jahren zur Bundeswehr geht

So sah der Meitinger Manfred Göppel aus, bevor er in Roding erstmals in die Uniform schlüpfte.

Plus Zum Bund gehen nur junge Menschen? Irrtum: Manfred Göppel aus Meitingen schlüpft mit 51 Jahren erstmals in eine Uniform. Hier erzählt er, warum.

Von Steffi Brand

Wenn in Bayern die Schulferien beginnen, startet für Manfred Göppel aus Meitingen eine Ausbildung der besonderen Art. Der 51-Jährige tritt an beim Panzergrenadierbataillon im niederbayerischen Bogen. Dort absolviert er die Allgemeine Streitkräftegemeinsame Soldatische Ausbildung (ASSA), die sich laut der Pressestelle des Landeskommandos Bayern an Ungediente richtet, „die im Sinne des Grundgesetzes Deutsche sind und sich für die Bundeswehr interessieren“.

Manfred Göppel war nie beim Bund. Vor über 30 Jahren sei er knapp davor gewesen, verrät er im Gespräch mit unserer Redaktion. Damals habe sogar bereits festgestanden, wo er seinen Grundwehrdienst hätte ableisten sollen. Doch Göppel sollte Vater werden und wurde deswegen nicht mehr gebraucht. Auf die ASSA sei er nun im Gespräch mit einem befreundeten Mitglied der Bundeswehr gekommen. „Ich wäre mir nicht zu schade, mich in einen Lkw zu setzen und die Leute zu versorgen“, habe er gesagt und vermutete, sein Alter sei ein Hindernis für dieses Engagement. Doch dem war nicht so.

