Meitingen

vor 17 Min.

Was der Kultusminister an der Realschule Meitingen erlebt

Plus Warum gehen Kinder mit gymnasialer Eignung auf eine andere Schulart? Kultusminister Piazolo erklärt mögliche Gründe beim Besuch an einer überdurchschnittlichen Realschule.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Ob es um die Einbeziehung von Kindern mit Einschränkungen in den Unterricht geht oder um Projekte, die beispielhaft für andere Schulen sind – die Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule ist schwaben-, teilweise sogar deutschlandweit vorne mit dabei. Für Kultusminister Michael Piazolo sind diese Qualitätsmerkmale mit ausschlaggebend für Familien, wenn es um die Wahl der weiterführenden Schule geht. Er hat sich bei einem Besuch am Mittwoch in Meitingen über die verschiedenen Arbeitsschwerpunkte der Schule informiert – und eine Reihe guter Beispiele notiert. Eines davon schafft es nun bis nach Berlin.

Dabei geht es um das Projekt "Be great – don't discriminate". Jahrelang haben Schülerinnen und Schüler der Realschule Meitingen im Rahmen des europäischen Erasmus-Projekts an einem Konzept gegen digitale Diskriminierung gearbeitet, das sich auch auf andere Schulen weltweit übertragen lässt. Wie Lehrer Daniel Probst jetzt seinem obersten Dienstherrn bei dessen Besuch berichten konnte, ist die Realschule Meitingen unter mehr als 800 Erasmus-Schulen in Deutschland damit unter den 20 besten Schulen – und darf ihr Konzept nun in Berlin einem Fachpublikum vorstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen