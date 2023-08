Meitingen

vor 32 Min.

Was ein Hund und ein Buchladen mit dem "Schwätzbänkle" gemeinsam haben

Beim "Schwätzbänkle" in Meitingen schaute auch Buchhändlerin Elke Eser (Zweite von rechts) vorbei.

Plus Miteinander ins Gespräch kann man eigentlich überall kommen, lernen wir in Meitingen. Dort setzen sich nicht nur Menschen zu uns auf die Bank.

Dafür dass Roland Hörr erst nicht recht weiß, worüber er reden soll, bleibt er ziemlich lange am "Schwätzbänkle" in Meitingen stehen. Über eine halbe Stunde redet er - zum Beispiel über seinen Labrador Spike, der sich direkt auf die Bank setzt. "Er ist der einzige Hund, der in Meitingen auf einer Bank sitzt", sagt Hörr.

Mit dem sechs Monate alten Tier verbringt der 61-Jährige viel Zeit. Jeden Tag sei er mit ihm drei Stunden unterwegs, sagt er. Über Spike komme er mit anderen Leuten ins Gespräch - ein Hund als "Schwätzbänkle", könnte man sagen. Hörr hat seit 20 Jahren Hunde. Am meisten mag er, dass sie sich im Gegensatz zu Menschen nicht verstellen. "Wenn er nicht will, will er nicht. Und er freut sich jeden Tag, wenn ich aus der Arbeit komme."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen