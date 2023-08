Meitingen

Wenn die Schaltung klemmt: Fahrräder werden in Meitingen fit gemacht

Die Spielregeln beim Fahrrad-Reparatur-Treff in der Flurstraße sind klar: In der linken Garage befindet sich die provisorisch eingerichtete Werkstatt. Dort gehen die Spenden ein oder Fahrräder, von denen nur noch einzelne Teile gebraucht werden. Außerhalb der Absperrung werden die Räder repariert, die bereits einen Besitzer haben.

Von Steffi Brand

Das wechselhafte Wetter zum fünften Fahrrad-Reparatur-Treff in Meitingen sorgte nur kurzzeitig für weniger Gewusel vor den zwei Garagen neben der Unterkunft für Geflüchtete in der Flurstraße 29. Leichter Regen hielt weder die Ehrenamtlichen vom Schrauben ab, noch gab es weniger Nachfragen nach Fahrradklingeln, Ständern, Mänteln und Reifen. Das Highlight des Tages: Zwei Fahrräder, die ausrangiert wurden und als Spende gebracht wurden, sowie vier Räder, die nach einer Räumaktion in die Flurstraße gebracht wurden und nun als Nachschublager fungieren. Doch warum gibt es die Open-Air-Fahrradwerkstatt eigentlich?

Der Meitinger Fahrrad-Reparatur-Treff findet in Kooperation mit dem Repair-Café statt, bei dem vieles repariert werden kann, aber rein aus logistischen Gründen keine Fahrräder. Vor diesem Hintergrund, mit Blick auf den Bedarf an Fahrrädern für geflüchtete Menschen und der Idee, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, ist der Meitinger Fahrrad-Reparatur-Treff als Projekt des Meitinger Forums für Migration in Kooperation mit dem Repair-Café ins Leben gerufen worden. Im zweiwöchigen Turnus öffnet sich nun die Garage, aus der mittlerweile eine Werkstatt-Garage mit Werkbank, Werkzeug und Material geworden ist. Ehrenamtliche Techniker, mitunter bekannte Gesichter aus dem Repair-Café, arbeiten Hand in Hand mit Geflüchteten, die froh darüber zu sein scheinen, dass sie etwas tun können. Mohammed Alsahe, der in Ostendorf lebt, ist einer von ihnen. Der Mann aus dem Irak lebt seit elf Monaten in Deutschland und freut sich auf jeden Fahrrad-Reparatur-Treff – so sehr, dass er eine halbe Stunde vor Beginn parat steht und solange schraubt, bis alles erledigt ist. Im Nu stattet er die Fahrräder der Kinder mit Klingeln und Ständern aus, ölt die Ketten und testet die Bremsen – und der Nachwuchs kuckt zu und lernt im besten Fall sogar, wie kleine Aufgaben wie diese allein zu bewerkstelligen sind.

