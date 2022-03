Wer hat das süßeste Meerschweinchen im Land? Ausstellung in Meitingen

In Meitingen sind am Wochenende die Meerschweinchen los. Geboten wird eine ganz besondere Schönheits-Konkurrenz.

Spieglein, Spieglein an der Wand . . . Schönheitswettbewerbe gibt es nicht nur im Märchen - im richtigen Leben sind sie sogar weitaus weniger mörderisch als zu Schneewittchens Zeiten. Kommendes Wochenende gibt es nun in Meitingen einen, dessen Teilnehmer als besonders harmlos gelten: Meerschweinchen.

Die geselligen tagaktiven Nager gehören zu den beliebtesten Haustieren der Deutschen und kommen ursprünglich aus Südamerika. Am kommenden Samstag, 26. März, veranstaltet der Meerschweinchen Club Bayern nach zweijähriger Pause in der Gemeindehalle Meitingen eine Ausstellung. Lange haben Meerschweinchenzüchter aus Deutschland und dem benachbarten Ausland darauf gewartet, endlich wieder ihre Zucht-und Jungtiere einem international anerkannten Preisrichterteam vorzustellen.

In Meitingen kann jeder sein Meerschweinchen bewerten lassen

Doch die Veranstaltung ist nicht nur was für Spezialisten. Wer Lust hat, sein eigenes Meerschweinchen auch mal bewerten zu lassen, kann sich bei der "Liebhaberbewertung" von 9 bis 13 Uhr vor Ort anmelden (Bewertung ab 13 Uhr). Dabei kommt es nicht auf Rassemerkmale an, es zählen der gepflegte Zustand und die Zutraulichkeit des Meerschweinchens, so die Veranstalter.

Sie erwarten bei der Meerschweinchen-Ausstellung 300 Meerschweinchen von insgesamt 30 Ausstellern. Elf verschiedene Meerschweinchenrassen, die dann nochmal in Gruppen nach Alter, Farbe und Zeichnung eingeteilt sind, werden von den Preisrichtern bewertet. Daneben gibt es bei der Veranstaltung (9 bis 16 Uhr) Verkaufstiere, Futter, Beratung, Zubehör und eine Tombola.

Der Deutsche Tierschutzbund rät, Meerschweinchen mindestens zu zweit zu halten. Wichtig sei genügend Auslauf. Für Kinder seien die Nager, die zwischen sechs und acht Jahre alt werden können, nur bedingt als Hausgenossen geeignet. Meerschweinchen seien keine Kuschel- sondern Beobachtungstiere. (AZ/cf)