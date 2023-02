Roboter soll Medikamente für Patienten und Patientinnen bereitstellen

Wie die Apothekerfamilie Riesinger mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz Pflegekräfte entlasten will.

Mit einem sogenannten Blister-Zentrum will die Apotheker-Familie Riesinger Pflegekräfte entlasten. Vater Johannes und Sohn Sebastian betreiben Apotheken in Meitingen, Wertingen, Gundelfingen, Dillingen und Buttenwiesen und wollen nun ein neuartiges Projekt verwirklichen, bei dem künstliche Intelligenz hilft, dass Patienten und Pflegebedürftige rechtzeitig die richtigen Medikamente erhalten. Unterstützt werden sie dabei vom Landtagsabgeordneten Fabian Mehring (FW). Er will Fördergelder vom Freistaat locker machen.

Die Idee hinter dem Projekt: „Viele Menschen, die in Pflegeeinrichtungen oder im Krankenhaus sind, müssen zu bestimmten Tageszeiten verschiedene Medikamente einnehmen. Nach Anordnung des Arztes werden diese Arzneien derzeit meist von Hand in sogenannte Blister einsortiert“, erklärt Sebastian Riesinger. Das koste Zeit und sei fehleranfällig. „Um die Wochenmedikation eines Patienten vorzubereiten, ist man im Schnitt etwa sechs Minuten beschäftigt. Leben beispielsweise 50 Menschen in einer Pflegeeinrichtung, ist ein ganzer Arbeitstag einer gut ausgebildeten Fachkraft mit dem Einsortieren von Tabletten belegt, während uns überall das Personal an den Betten der Patienten fehlt“, rechnet Johannes Riesinger vor.

Ein Blister-Zentrum für das Augsburger Land

Gemeinsam mit seinem Sohn will der Apotheker deshalb ein Blister-Zentrum in der Region gründen, um Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern diese Arbeit abzunehmen. „Dank künstlicher Intelligenz gibt es zwischenzeitlich Roboter-Systeme, welche die Portionierung der Arzneimittel in Sekundenschnelle und ohne menschliche Fehler für unsere Patienten übernehmen. Danach beliefern wir die Versorgungszentren mit fertig befüllten Blistern, auf denen bereits der Name der jeweiligen Patienten abgedruckt ist, sodass die Pflegekräfte sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können“, erklärt Riesinger die Idee.

Wie Vater und Sohn berichten, wollen sie dabei auf ein neuartiges System aus Deutschland setzen, das passgenau für die Blister in den Einrichtungen der Region entwickelt wurde. „Das wäre eine der ersten Anlagen in Süddeutschland“, sagt Sebastian Riesinger.

High-Tech-Gerät für Apotheken: Das kann die Politik tun

Landespolitiker Mehring zeigte sich entsprechend begeistert und will mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) darüber sprechen, ob der Freistaat die Riesingers bei der Millionen-Investition in das High-Tech-Gerät unterstützen kann. Aktuell geht es indes um einen geeigneten Standort für die sieben mal sieben Meter große Maschine und einige Arbeitsräume. Er soll im Kreis Dillingen oder nördlichen Kreis Augsburg liegen. (AZ)

