Meitingen

vor 33 Min.

Wie der Meitinger Philipp Wiedmann einen Megamarsch bewältigte

Plus 100 Kilometer in 24 Stunden laufen - für Philipp Wiedmann hat dies heuer im zweiten Anlauf geklappt. Und er hat auch schon wieder neue Ideen.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

100 Kilometer binnen 24 Stunden zu laufen. Das war für Philipp Wiedmann aus Meitingen im vergangenen Jahr eine Challenge, die ihn nach etwa 60 gelaufenen Kilometern aufgeben ließ. Heuer trat der 34-Jährige erneut an – und schaffte schließlich den Megamarsch 2023.

Angetreten ist der ambitionierte Sportler in diesem Jahr mit einem größeren Team. Zu siebt sind die Kolleginnen und Kollegen, die für den österreichischen Naturkosmetik- und Supplementhersteller Ringana aktiv sind, an den Start gegangen. Zu sechst konnten sie heuer ins Ziel in Mittenwald einlaufen. „Nach 60 Kilometern war es allerdings ebenso schlimm wie im Vorjahr“, verrät Wiedmann, nachdem er sich vom Megamarsch 2023 erholt hat. Allerdings konnte er sich in diesem Jahr mit der Vorstellung zum Weitergehen ermutigen, dass ein Punkt wie dieser ganz normal sei – und die Challenge auch darin bestand, eben diesen Punkt zu überwinden. Für zwei seiner Mitstreiter kam der Knackpunkt zehn Kilometer später. Erst sah es so aus, als würden die Blasen an den Füßen seine Mitstreiterin zum Aufgeben zwingen. Mit Sneakers anstatt Wanderschuhen an den Füßen holte sie dann jedoch wieder auf und konnte final mit ihrer Truppe das Ziel erreichen.

