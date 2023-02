Meitingen

18:30 Uhr

Wie die alte Jeans von Opa zum neuen Accessoire der Enkelin wird

Plus Die Meitingerin Hannelore Marb schenkt alten Jeans, Kaffeetüten und anderen abgenutzten Materialien ein neues Leben als Taschen. Das erfreut Mensch und Umwelt.

Von Nicola Jäckel

In der Schneiderstube der Änderungsschneiderei Marb lassen sich sonderbare Sachen entdecken. Denn neben allerlei Stoffen, Reißverschlüssen und Knöpfen, kommen bei der Meitingerin Hannelore Marb auch alte Jeans, Tischsets und sogar Kaffeetüten auf den Nähtisch. So wurde bei ihr die alte Jeans vom Opa zur neuen Tasche der Enkelin. Wie Marb darauf kam und was sie schon alles für kuriose Dinge vernäht hat, erzählt sie unserer Redaktion.

