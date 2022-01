Wie ein kleiner Ring gegen den großen Dreck im Meitinger Schlosspark helfen soll

Sogenannte Pfandringe sollen jetzt Dosen und Flaschen in Meitingen aufnehmen. Damit das klappt, ist aber eine Sache wichtig: Die Menschen müssen mitmachen.

Zu Beginn des neuen Jahres wurden im Schlosspark von Meitingen an zwei Laternen testweise sogenannte Pfandringe angebracht. Bei den Pfandringen handelt es sich um Metallmanschetten, die an fast allen gängigen Laternenpfosten und Abfallbehältern befestigt werden können und so gestaltet sind, dass auf ihnen jeweils bis zu acht Pfandflaschen bzw. -dosen sicher abgestellt werden können.

Bundesweit haben einige Städte und Gemeinden mit den Pfandringen bereits gute Erfahrungen gemacht - so sie denn von der Bevölkerung sachgemäß genutzt werden. Zum einen werden die Flaschen und Dosen vom eigentlichen Müll getrennt, anstatt mit dem Abfall entsorgt zu werden. Zum anderen werden das Sammeln von pfandpflichtigen Getränkeverpackungen erleichtert und das mögliche Verletzungs- und Gesundheitsrisiko, das beim Hineingreifen in den öffentlichen Müllbehälter besteht, verringert.

Pfandringe im Schlosspark Meitingen: Können sie Verschmutzung verringern?

Im Bereich des Schlossparks soll nun getestet werden, ob die Installation von Pfandringen dazu beitragen kann, die Verschmutzung der Gehwege und Sitzgruppenbereiche durch Getränkeverpackungen und herumliegende Scherben zu reduzieren, wie es in einer Mitteilung der Meitinger Verwaltung heißt.

"Wir hoffen der Vermüllungsproblematik, mit der wir uns im Schlosspark trotz der vielen Abfallbehälter in diesem Gebiet leider immer wieder konfrontiert sehen, ein Stück weit entgegenzuwirken", sagt Bürgermeister Michael Higl. So wolle man gewährleisten, dass der Schlosspark für alle ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualität im Herzen Meitingens bleibe. Der Erfolg hänge nun entscheidend davon ab, ob die Pfandringe von den Parkbesuchern angenommen und in richtiger Weise genutzt werden. (AZ)

