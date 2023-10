Meitingen

vor 49 Min.

Wie Europa dem Markt Meitingen beim Energiesparen hilft

Plus Fast fünf Millionen Euro stehen für die Rathaussanierung in Meitingen in Aussicht – wenn es schnell geht. Im Marktgemeinderat wurden Details besprochen.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Dass das Meitinger Rathaus saniert werden muss und saniert werden soll, steht seit Längerem fest, seit im Marktgemeinderat die Entscheidung getroffen wurde, es nicht abzureißen und neu zu bauen. Eigentlich wollte die Verwaltung die Ertüchtigung ihrer zentrale Bleibe in einer gewissen Ruhe angehen, da andere Projekte als mindestens ebenso dringlich angesehen werden. Nun aber tut Eile not, denn die Kämmerei hat einen europäischen Fördertopf für die energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden erschlossen. Fast fünf der schätzungsweise neun Millionen Euro Kosten für die Sanierung könnten aus Brüssel an den Lech fließen.

Aber: Die Mittel stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung, schon im nächsten Jahr braucht man bei der EU Bescheid. Deswegen debattierte das Gremium jetzt erneut in der Sache und beauftragte letztendlich die Verwaltung, die erforderlichen Schritte einzuleiten, um an die Förderung heranzukommen. Dazu gehört eine EU-weite Ausschreibung der nötigen Bauarbeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen