Meitingen

18:03 Uhr

Wie Matthias Mark und seine Familie die Rückkehr der Leukämie erlebten

Plus Der Gemeinderat und ehemalige Meitinger Rechtsanwalt hatte im Sommer eine erneute Krebserkrankung zu meistern. Ein weiteres Jahr mit Höhen und Tiefen liegt hinter der Familie.

Von Jana Tallevi

Manchmal kommt sich Matthias Mark vor, wie in diesem Brettspiel aus Kindertagen. "Fünf Felder vor dem Ziel kommst du auf das Feld 'Gehen Sie zurück auf Anfang'". Und dann beginnt wieder alles von vorne. So wie vor elf Monaten, als Mark und seine Familie glaubten, er hätte den Blutkrebs überwunden. Doch dann kam die Leukämie innerhalb weniger Wochen mit voller Wucht zurück. Eine weitere Stammzellentransplantation, dazu eine Therapie mit schweren Medikamenten folgten. Es ging ums nackte Überleben, sagte er im Juli 2022. So geht es dem Meitinger heute.

Es war im Mai 2022, als bei einer Kontrolluntersuchung die erneute Erkrankung festgestellt wurde. Das war auch das erste Mal, dass Matthias Mark wirklich daran dachte, wie schwer seine Erkrankung war und was die Folgen sein könnten. Auch deshalb sagt er heute: "Ich hatte nur eine einzige Chance. Wenn das nicht klappen würde, könnte nichts mehr helfen."

