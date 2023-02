Meitingen

Wie sich Meitinger Realschüler mit dem Laptop dem Thema Bananen nähern

Gut 200 Schulen nehmen in Bayern aktuell an einem Pilotprojekt zur digitalen Schule der Zukunft teil. Eine davon ist eine achte Klasse der Realschule Meitingen. Dabei wird der Einsatz von Laptops erprobt. Es geht aber um mehr.

Plus Das Kultusministerium testet in ganz Bayern, wie Unterricht tatsächlich durch den Einsatz digitaler Geräte besser werden kann. Das hat auch Vorteile für Lehrkräfte.

Die sechste Stunde in der Klasse 8e der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule beginnt klassisch: Die Jugendlichen erheben sich, begrüßen ihren Geographie-Lehrer, Konrad Radspieler, und warten dann auf ihre erste Arbeitsanweisung. Doch diese – sich weiter mit „Banana Joe“ zu beschäftigen – klingt reichlich ungewöhnlich und auch die Umsetzung mutet in der sogenannten Tablet-Klasse noch neu an. Die 8e ist dabei Teil eines bayernweiten Pilotversuchs.

