Wie Zweitklässler aus Meitingen bei Bäuerinnen fürs Leben lernen

Erstmals nahm die Grundschule Meitingen an einem Alltagskompetenz-Projekt teil, bei dem sich ganz viel um Essen und Ernährung drehte.

Dass Kinder in der Schule neben Lesen, Rechnen und Schreiben auch etwas „fürs Leben“ zu lernen – das ist die Erwartung, die viele Eltern haben. Schließlich sagen viele selbst zu ihren Sprösslingen „Du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben.“

An der Grundschule Meitingen wurde diese Aufforderung nun eine Woche lang mit mehr Leben gefüllt. Die Schule nahm erstmals Teil am Projekt „Alltagskompetenz – Schule fürs Leben“, das vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Schwaben unterstützt wird.

Kinder aus Meitingen waren bei Geburt eines Kälbchens dabei

Ein kunterbunte Projektwoche wartete auf die zweiten Klassen. In Schönbach, einem Ortsteil von Hollenbach im Landkreis Aichach-Friedberg, besuchten die Klassen Lucia Bradl auf ihrem Erlebnisbauernhof „Beim Hibsch“, wo eine Gruppe sogar die Geburt eines Kälbchens miterleben durfte. Dort lernten die Kinder den Ursprung wichtiger Lebensmittel, wie etwa von Eiern und Milch, kennen. Bei Frank Wilhelm vom Meitinger Imkerverein erkannten die Kinder, dass es gar keinen Grund gibt, Angst vor den Honigproduzentinnen zu haben. Kräuterexpertin Sophie Bösel aus Ellgau streunte mit den Kindern über die Schulwiese und machte deutlich, welch gesunder, grüner Mix eben dort vor den Klassenzimmern wächst und, dass beispielsweise der Spitzwegerich sogar bei kleineren Verletzungen helfen könne. Und Rita Bachmeir verließ ihren Bauernhof in Gebenhofen, einem Ortsteil von Affing im Landkreis Aichach-Friedberg, um den Zweitklässlern saisonale und regionale Lebensmittel als Thema mit ins Klassenzimmer zu bringen.

Als Rita Bachmeir mit Sack und Pack ins Klassenzimmer der zweiten Klasse einzog, musste sie zunächst einmal mit einer Idee aufräumen, die ihr aus den Reihen der Schülerinnen und Schüler vergleichsweise genervt entgegenschallte. Sie wolle den Kindern etwas über gesundes Essen erzählen, nahmen die Zweitklässler an. Doch dem war nicht so. Stattdessen setzte Rita Bachmeir, eine von mehreren Bäuerinnen, die sich im Projekt „Schule fürs Leben“ engagieren, auf eine ganz andere Alltagskompetenz – nämlich die Fähigkeit zu verstehen, was saisonal und regional bedeutet.

Schulprojekt: Was Zweitklässler schon übers Essen wissen

In der zweiten Klasse von Julia Schreiber hatte die Bäuerin leichtes Spiel. Hier erklärten ihr die Kinder aus eigener Erfahrung, dass es zwar das ganze Jahr über ein breites Sortiment an Obst und Gemüse im Supermarkt gebe, jedoch „die Erdbeeren aus dem Supermarkt längst nicht so gut schmecken wie die vom Feld“, wie ein Bub bemerkte.

Dass es Erdbeeren und Tomaten im Sommer gibt und Pilze im Herbst, wussten einige der Zweitklässler bereits selbst. Dass Champignons das ganze Jahr über in Hallen gezüchtet werden können, war ihnen hingegen neu. Und auch die Tatsache, dass Kartoffeln und Äpfel – je nach Sorte – bis ins Frühjahr hinein aus der Region stammen könnten, war nicht allen Zweitklässlern bewusst.

Um herauszufinden, woher ein Lebensmittel stammt, das im Supermarktregal steht, packte Rita Bachmeir die Kinder an ihrer Neugier. Sie verteilte leere Verpackungen und gab den Zweitklässlern die Aufgabe, nach der ovalen Form zu suchen, die Auskunft über die Herkunft gibt. EG stehe für die Europäische Gemeinschaft, DE für Deutschland, BY für Bayern, … klärten sie dann gemeinsam in der Runde. Sogar die Molkerei lasse sich mithilfe des Zahlencodes ausfindig machen. Und es gab eine Überraschung für die Kinder: Manche Produkte, wie beispielsweise die Sahne, stammten allesamt aus Bayern, wurden abgefüllt in ein- und derselben Molkerei bei Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) und hatten doch ganz unterschiedliche Verpackungen.

Sandra Binger, die gemeinsam mit Katharina Bertram und Annabelle Clauder, zwei ihrer Kolleginnen aus der Lehrerschaft, das Projekt „Alltagskompetenz“ an der Grundschule Meitingen organisierte, freut sich über die erste Projektwoche unter diesem Motto, die im nächsten Jahr wiederholt werden soll. Vom Finale der Projektwoche an der Grundschule profitierten dann alle Schülerinnen und Schüler, denn die zweiten Klassen organisierten ein gesundes Pausenbrot. Der Erlös der Einnahmen soll gespendet werden.